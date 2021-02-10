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Чемпионат России по боксу в 2023 году может пройти в Иркутске

Чемпионат России по боксу может пройти в Иркутске в 2023 году, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Обсудили такую возможность с генеральным секретарём Федерации бокса России Кириллом Андреевичем Щекутьевым. Чемпионат России – важнейший турнир для боксеров. По сути, это путёвка на Олимпиаду. Считаю, что Иркутск – хороший выбор для проведения такого турнира.

В регионе боксом занимаются более пяти тысяч человек. По словам Игоря Кобзева, в регионе одна из самых сильных школ бокса.

– Планируем и дальше развивать этот вид спорта. Один из возможных вариантов – строительство Центров прогресса бокса, – отметил губернатор.

В Центре планируется разместить залы для боксирования, другие спортивные секции, а также проводить обучение тренеров и судей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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