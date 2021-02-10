Компания металлургического сегмента En+ Group подтвердила лидерство в международном рейтинге CDP

Компания РУСАЛ, входящая в металлургический сегмент ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group, второй год подряд признана глобальным лидером в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP) по работе с климатическими рисками по всей цепочке поставок.

РУСАЛ вошел в топ-7% компаний-лидеров в этой области. Рейтинг демонстрирует высокий уровень информационной открытости компании, а также ее активную работу по снижению выбросов парниковых газов. РУСАЛ является первым представителем алюминиевой отрасли в мире, вошедшим в этот глобальный рейтинг. Экологические программы в политике компании инициированы ее основателем Олегом Дерипаской.

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group, отметил:

«En+ Group последовательно реализует долгосрочную стратегию в области ответственного отношения к изменениям климата и выступает за смену общеотраслевых стандартов. Наши действия по снижению углеродного следа, стремление к достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году, привели к тому что мы опять вошли в число глобальных лидеров.

Соня Бхонсле, Глобальный руководитель программы по производственно-сбытовыми цепями CDP:

«Эмиссия парниковых газов не ограничиваются только производственными процессами. Данные CDP свидетельствуют, что суммарно непроизводственные выбросы CO2 превышают прямые более чем в 11,4 раза. Значимый вклад со стороны компаний в области устойчивого развития предполагает совместную работу по сокращению выбросов всех участников производственно-сбытовой цепи. Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году около 400 компаний смогли войти в рейтинг CDP. Я искренне поздравляю мировых лидеров по снижению углеродного следа. Именно их действия способствуют глобальному переходу к низкоуглеродной экономике».