В телекомпании АИСТ ТВ новые назначения

С 8 февраля 2021 года заместителем генерального директора назначена Алена Клочихина.

В телекомпании Алена работает с 2007 г. Занимала должность коммерческого директора и руководителя рекламного отдела телекомпании. В рамках своей новой позиции Алена будет отвечать за взаимодействие с крупными контрагентами АИСТТВ.

Программным директором назначена Оксана Чернявская. Оксана работает на региональном телевидении более 20 лет, была руководителем редакции развлекательного вещания. Под ее руководством в эфир выходила любимая многими телезрителями программа «Утренний коктейль». В новой должности на телеканале АИСТ ТВ Оксана будет заниматься подбором и развитием эфирного контента.