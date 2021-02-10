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В телекомпании АИСТ ТВ новые назначения

С 8 февраля 2021 года заместителем генерального директора назначена Алена Клочихина.

В телекомпании Алена работает с 2007 г. Занимала должность коммерческого директора и руководителя рекламного отдела телекомпании. В рамках своей новой позиции Алена будет отвечать за взаимодействие с крупными контрагентами АИСТТВ.

Программным директором назначена Оксана Чернявская. Оксана работает на региональном телевидении более 20 лет, была руководителем редакции развлекательного вещания. Под ее руководством в эфир выходила любимая многими телезрителями программа «Утренний коктейль». В новой должности на телеканале АИСТ ТВ Оксана будет заниматься подбором и развитием эфирного контента.


<p>С 8 февраля 2021 года заместителем генерального директора назначена Алена Клочихина.</p> <p>Программным директором назначена Оксана Чернявская</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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