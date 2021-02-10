Банк Уралсиб подвел итоги акции «Активный клиент» для клиентов малого бизнеса — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Акция проводилась с 17 ноября по 31 декабря 2020 года. Участие в акции приняли новые и действующие клиенты банка, совершившие в период ее действия операции по расчетному счету на общую сумму не менее 10 тысяч рублей. По итогам проведения акции были определены победители, получившие денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Победителями акции «Активный клиент» стали:

ООО «АГРОСТРОЙ», г. Новосибирск;

ООО «МЕТАЛЛ-ПОВОЛЖЬЕ», г. Саратов;

ИП Кандауров Н.Г., г. Тула;

ООО Специализированный Застройщик «СтройЗаказчик», г. Туймазы;

ИМ Смирнов Е.П., г. Златоуст;

ИП Антонов Ю.А., г. Краснодар;

ИП Сулаймонов З.Х., г. Мегион;

ООО «Студия Мебели», г. Великий Новгород;

ООО «ГУСТА», г. Томск.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.