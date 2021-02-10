Банк Уралсиб подвел итоги акции «Активный клиент» для клиентов малого бизнеса — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Акция проводилась с 17 ноября по 31 декабря 2020 года. Участие в акции приняли новые и действующие клиенты банка, совершившие в период ее действия операции по расчетному счету на общую сумму не менее 10 тысяч рублей. По итогам проведения акции были определены победители, получившие денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Победителями акции «Активный клиент» стали:
- ООО «АГРОСТРОЙ», г. Новосибирск;
- ООО «МЕТАЛЛ-ПОВОЛЖЬЕ», г. Саратов;
- ИП Кандауров Н.Г., г. Тула;
- ООО Специализированный Застройщик «СтройЗаказчик», г. Туймазы;
- ИМ Смирнов Е.П., г. Златоуст;
- ИП Антонов Ю.А., г. Краснодар;
- ИП Сулаймонов З.Х., г. Мегион;
- ООО «Студия Мебели», г. Великий Новгород;
- ООО «ГУСТА», г. Томск.
Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.
Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.