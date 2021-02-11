Байден - первый среди равных

Прошедшее в Госдепартаменте США программное выступление Джо Байдена по вопросам внешней политики подчеркнуло, что «сделать Америку снова великой» не удалось, а её возвращение в систему коллективного Запада происходит уже на правах не бесспорного лидера, а в лучшем случае «первого среди равных».

Так или иначе, действия новой американской администрации и прежде всего монетарных властей выглядит очень разумными, в отличие от импульсивного Трампа, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– А восстановление цен на нефть сделает российский бюджет снова профицитным и будет способствовать восстановлению российской экономики. Фактически мы имеем долларовую инфляцию активов. В бюджет России 2021 года заложена цена отсечения нефти $43,3 за баррель. Доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния.

Ключевая история — это, конечно, «Газпром». По информации из деловых кругов, начало укладки труб на датском участке «Северного потока-2» свидетельствует о том, что задействовать «фактор Навального» для пересмотра условий данного проекта в пользу западных партнёров «Газпрома» не удалось. При этом предложенное администрацией Байдена «пакетное соглашение» может быть заключено ещё до завершения строительства, но без промежуточного моратория на него.

«Газпром» вместе со «Сбером» и «Ростелекомом» — наши основные инвестиционные идеи на текущий год. Если говорить об акциях, то от нефтяных доходов из «голубых фишек» в наибольшей степени выиграет «Сбер», а не нефтяные компании. У «Сбера» более мягкий налоговый режим. Через 30 лет за баррель лиха могут давать и $200 и $1000, только сколько можно будет купить за эти доллары, какая будет инфляция доллара — вопрос. Не свалится ли доллар в пике гиперинфляции. Игры с печатным станком рано или поздно заканчиваются плохо.

Я бы так далеко не загадывал. Хочешь насмешить Бога – дай прогноз цен на нефть. Считается, что активность главы Tesla и SpaceX Илона Маска на американском фондовом и криптовалютном рынках, включая свежую покупку биткоинов на сумму $1,5 млрд, полностью соответствует интересам КНР и позволяет через влияние на котировки акций и финансовых активов сместить в нужном Пекину направлении выделенный 46-м президентом США первый пакет поддержки экономики объёмом $1,9 трлн.

На самом деле Россия и Евросоюз – важные внешнеторговые партнеры. С США Россия торгует мало. Однако американские инвесторы традиционно играли важную роль на российском фондовом рынке. И санкционная война не нужна ни России, ни Европе. При этом реальных хоть каких-либо оснований для санкций в отношении России у Европы и Запада нет. Понятно, что Польша и Украина потеряют от запуска «Северного потока-2», но это конкуренция, рынок о котором они мечтали в момент крушения советского блока. А учитывая давления на RT и «Спутник» на Западе, Евросоюзу будет логично ввести санкции против самого себя.

Но политика побеждает экономику. И вероятность санкций очень высока. Вопрос: какими они будут, устоит ли рубль и индекс МосБиржи? В России около 10 млн частных брокерских счетов. Считается, что экономика всегда определяет политические решения. Однако по факту мы видим обратную ситуацию. России впору учить США и Евросоюз основам капитализма.