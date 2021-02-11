Дефицит мигрантов угрожает восстановлению экономики России

Люди не могут перемещаться из-за закрытия границ внутри СНГ, сообщает агентство Прайм со ссылкой на зарубежное издание Bloomberg.

«Надеждам Владимира Путина на быстрое возвращение экономики на рельсы роста, скорее всего, не суждено сбыться из-за сокращения численности трудовых ресурсов в России», — пишет Bloomberg (цитата по inosmi.ru).

Работодатели во многих отраслях, в частности, в строительстве, не могут найти достаточное количество работников. Введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на 50% сократили число трудовых мигрантов.

Но есть и положительная сторона: самые разные компании, начиная с золотодобывающих и кончая строительными, заявляют о вынужденном повышении зарплат с целью привлечения местных работников.