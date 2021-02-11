Власти РФ намерены к концу 2021 года обеспечить раздельный сбор мусора для 42% россиян

Правительство России планирует поручить куратору мусорной реформы – Российскому экологическому оператору (РЭО) – довести в 2021 году долю населения страны, имеющего доступ к раздельному сбору отходов, до 42% – это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее, пишет РБК.

По информации издания, такая цель указана в проекте перечня ключевых показателей эффективности деятельности РЭО на текущий год, который в первом квартале должен утвердить наблюдательный совет компании во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко.

«На январь 2021 года частично раздельный сбор мусора внедрен в 71 из 85 регионов России. Наиболее широко эта услуга представлена в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях – в этих регионах ею могут воспользоваться от 60 до 100% населения», – отмечается в сообщении.