Жители Приангарья могут проголосовать за объекты, которые надо благоустроить в 2022 году

Голосование на онлайн-платформе по программе «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Сейчас идёт наполнение сайта информацией – списком объектов благоустройства в муниципалитетах.

У каждого жителя страны появится возможность отдать свой голос за новую аллею, сквер, детскую площадку и многие другие объекты благоустройства.

В Иркутской области в этом году участие в голосовании примут 17 муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В списке: Иркутск, Ангарск, Братск, Черемхово, Зима, Саянск, Хомутово, Марково и другие города и поселения.

Отдать свой голос в этом году можно будет, выбрав объекты на 2022 год. Платформа единая для всей страны, голосование станет доступно для жителей конкретного региона по месту их прописки. Сделать выбор могут все россияне в возрасте от 14 лет. Если голос по объектам 2022 года отдан, то можно выбирать дизайны будущих проектов.

– Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

