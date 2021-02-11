Выставка Жан-Марка Годэ «Книги в жизни» откроется в Киренске 12 февраля

Экспозиция из 50 работ французского фотохудожника и режиссера Жан-Марка Годэ будет представлена в Киренском историко-краеведческом музее. Выставка, организованная при поддержке Иркутской нефтяной компании, Французского Института в Москве, Центра французского языка и культуры Альянс Франсез-Иркутск, будет радовать жителей Киренска и Киренского района в течение двух с половиной месяцев.

Жан-Марк Годэ – известный фотограф и режиссер из Франции. Его фотографии из серии Livres en vie («Книги в жизни») регулярно выставляются как на родине автора, так и за границей – в библиотеках, медиатеках, на книжных салонах. По словам Жан-Марка Годэ, цель его работ – вносить вклад в продвижение книг и письма, а также бороться с неграмотностью. Фотографии Жан-Марка Годэ – это реальные постановки, начиная от замысла до реализации художественного проекта.

«Фотографии очень красивые и были представлены в разных уголках мира. Хотелось показать их русской публике. Работы Годэ, как и литературные произведения, уносят нас в другой мир, где происходят удивительные истории, главными персонажами которых становятся книги», – отметила Ольга Олейникова, директор Альянс Франсез-Иркутск.

Выставка «Книги в жизни» впервые была представлена в Иркутской области в октябре 2019 года – на празднике чтения «День Ч» в иркутском ТВЦ «Галерея Revолюция». О фотоработах и их создании иркутянам рассказал сам автор. Далее выставку смогли увидеть посетители Гуманитарного центра – библиотеки имени семьи Полевых, Иркутской областной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского и Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки.

В Киренске выставка пройдет при поддержке отдела по культуре, делам молодежи и спорта администрации Киренского муниципального района и Иркутской нефтяной компании.

«Выставка французского фотохудожника в Киренске – символ того, что жизнь начинает постепенно возвращаться в нормальное русло; радует, что совместными усилиями нам удастся существенно увеличить аудиторию проектов, направленных на развитие книжной культуры», – сообщил представитель ИНК Сергей Евчик.

Киренчане смогут увидеть фотоработы Жан-Марка Годэ с 12 февраля по 12 марта в историко-краеведческом музее (ул. Советская, 18). Затем, с 15 марта по 30 апреля, познакомиться с выставкой смогут жители Алексеевского городского поселения, Алымовского, Криволукского, Макаровского, Петропавловского, Юбилейнинского сельских поселений.

Все мероприятия пройдут с учетом имеющихся ограничений в связи с пандемией. Вход на выставку бесплатный. Телефон для информации: 8 (39568) 4-43-60.

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Жан Марк Годэ – французский фотограф и режиссер. Его выставки были организованы во Франции, Швейцарии, Бразилии, Канаде, Италии, Румынии, Ирландии, Испании, Португалии, Финляндии, Литве, Гвинее, Китае, Индии, России. Жан-Марк Годэ был назван Послом Конакри, мировой книжной столицы ЮНЕСКО 2017.

Французский писатель и журналист Бернар Пиво сказал: «Есть, господин Годэ, в ваших превосходных фотографиях юмор, увлечение и особенно, когда вы используете книги в постановке, что-то вроде лукавого разума, в котором читается любовь к чтению и письму…»

«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске с 2018 года, весной и осенью. Формат мероприятия предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018», а в 2019 году был признан лучшим на VI Международном педагогическом форуме в г. Сочи.



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Альянс Франсез-Иркутск – единственный в Иркутске и Иркутской области специализированный центр французского языка и культуры. Более 15 лет Альянс Франсез организует курсы французского языка для всех возрастов и уровней, проводит международные экзамены и лингвистические стажировки, готовит туристических гидов, консультирует по вопросам высшего образования во Франции, занимается устным и письменным переводом.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых.

ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия: в частности, поддерживает творческие акции и фестивали, на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, с каждым годом увеличивая перечень спонсируемых проектов.