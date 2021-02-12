Улицам Иркутска предлагают вернуть исторические названия

Об этом сказал советник главы Иркутской области Денис Воронов во время прямого эфира Вконтакте 11 февраля.

По его словам, Иркутск входит в список российских городов, в границах которых находятся исторические поселения.

«Всё в историческом поселении, включая его планировку и названия, — это предмет охраны. Та же самая улица Карла Маркса — была улица Большая. Улица Декабрьских событий — Московская, Ланинская. Улица Байкальская — Амурская. Всё прекрасно звучит. Хорошие, аутентичные, правильные названия», — сказал Воронов.

Ранее постановление о возвращении улице Бограда ее исторического названия – Чудотворская – подписал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Перед переименованием предварительно был проведен опрос жителей семи жилых домов, расположенных на этой улице, более половины жильцов поддержали инициативу возвращения исторического названия.