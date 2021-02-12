Ледовые гонки, «Байкальский разлом», «GT Зимник 2021». МЧС опубликовало список запрещенных мероприятий на льду

В Иркутской области планируется 100 мероприятий, связанных с массовым выходом людей на лёд. Многие из них запрещены. Сотрудники МЧС предупреждают организаторов мероприятий о необходимости обязательного уведомления.

– Есть ряд проблемных моментов. Во-первых, организаторами зачастую допускается нарушение сроков подачи уведомлений. Во-вторых, несмотря на запрет выезда на лед транспортных средств вне ледовых переправ, организаторы присылают заявки на мероприятия с их участием, – подчеркивается в сообщении МЧС.

Так, МЧС не рекомендованы к проведению ледовые гонки на льду озера Молодежное в городе Усолье-Сибирское, заезды «Дни скорости на льду Байкала», фестиваль экстремальных видов спорта на льду «Байкальский разлом», в рамках которых предполагается выезд спортивной техники на лед, запланированные на Малом море озера Байкал, открытый чемпионат Иркутска и Иркутской области по ледово-кольцевым гонкам «GT Зимник 2021», мероприятия «Федерации автомобильного спорта Иркут Иркутского водохранилища реки Ангары.

– Мы придерживаемся жесткой позиции по отношению к организаторам – их задача полностью исключить риск для участников, следовательно, обязательно исполнение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, ряда других законодательных актов и всех рекомендаций спасателей. Выезд на ледовое покрытие вне оборудованных ледовых переправ является опасным, угрожает жизни граждан. Поэтому мы также напоминаем об уголовной ответственности, которую будут нести лица, ответственные за организацию и проведение мероприятий, в случае происшествий, повлекших причинение ущерба здоровью людей или их гибель, – подчеркнул Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.