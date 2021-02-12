Новости

Ледовые гонки, «Байкальский разлом», «GT Зимник 2021». МЧС опубликовало список запрещенных мероприятий на льду

В Иркутской области планируется 100 мероприятий, связанных с массовым выходом людей на лёд. Многие из них запрещены. Сотрудники МЧС предупреждают организаторов мероприятий о необходимости обязательного уведомления.

– Есть ряд проблемных моментов. Во-первых, организаторами зачастую допускается нарушение сроков подачи уведомлений. Во-вторых, несмотря на запрет выезда на лед транспортных средств вне ледовых переправ, организаторы присылают заявки на мероприятия с их участием, – подчеркивается в  сообщении МЧС.

Читайте также:

Байкал: видео, которое необходимо смотреть со звуком
8 февраля 2021
На льду Малого моря озера Байкал появились трещины
5 февраля 2021

Так, МЧС не рекомендованы к проведению ледовые гонки на льду озера Молодежное в городе Усолье-Сибирское, заезды «Дни скорости на льду Байкала», фестиваль экстремальных видов спорта на льду «Байкальский разлом», в рамках которых предполагается выезд спортивной техники на лед, запланированные на Малом море озера Байкал, открытый чемпионат Иркутска и Иркутской области по ледово-кольцевым гонкам «GT Зимник 2021», мероприятия «Федерации автомобильного спорта Иркут Иркутского водохранилища реки Ангары.

– Мы придерживаемся жесткой позиции по отношению к организаторам – их задача полностью исключить риск для участников, следовательно, обязательно исполнение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, ряда других законодательных актов и всех рекомендаций спасателей. Выезд на ледовое покрытие вне оборудованных ледовых переправ является опасным, угрожает жизни граждан. Поэтому мы также напоминаем об уголовной ответственности, которую будут нести лица, ответственные за организацию и проведение мероприятий, в случае происшествий, повлекших причинение ущерба здоровью людей или их гибель, – подчеркнул Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании