Число банкротств граждан в Иркутской области сократилось на 60%

За время моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного в прошлом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в Иркутской области значительно снизилось количество заявлений, поданных налоговыми органами в суд, о признании должников несостоятельными или банкротами, сообщается на сайте ФНС.

Так, на 1 января 2021 года их общее количество составило 199 заявлений (на 01.01.2020 – 494), в том числе в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей - 95 заявлений (на 01.01.2020 - 77); юридических лиц - 104 заявления (на 01.01.2020 – 417). Таким образом, за 2020 год по сравнению с предыдущим годом количество направленных налоговым органом в суд заявлений сократилось на 60% или на 295 заявлений.

Напомним, правительством РФ в апреле 2020 года на полгода был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников (Постановление от 03.04.2020 №428), 1 октября 2020 года срок моратория продлен еще на три месяца (Постановление №1587) - до 7 января 2021 года. Мораторий вводился в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень отраслей, пострадавших в условиях распространения covid, а также организаций, включенных в перечни системообразующих и стратегических организаций. С 8 января 2021 года данные ограничительные меры сняты.