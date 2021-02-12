Дом спорта в посёлке Усть-Ордынский откроют в 2022 году. Этот объект является долгостроем. В общей сложности стройка продлится 20 лет.



Его начали возводить в 2002 году, в марте 2005 года работы остановили из-за отсутствия финансирования. Достройку объекта начали в 2020 году. Специалисты демонтировали старые конструкции, подготовили котлован, начали работы по устройству фундамента. С ходом работ на этом объекте во время рабочей поездки в Эхирит-Булагатский район ознакомился Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Дом спорта должен быть построен по Указу Президента Российской Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», который был подписан в 2006 году. Это последний, 15-й объект, который должен появиться на территории округа. Совсем скоро мы выполним задачу, поставленную Президентом России, – сказал Игорь Кобзев.

На строительство Дома спорта в областном бюджете предусмотрено 866 млн рублей. Работы рассчитаны на два года. Площадь застройки составляет 5,6 тыс. кв. м, общая площадь здания – 11 тыс. кв. м. В нём будут залы для единоборств, настольного тенниса, большой игровой зал, а также галерея для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука. Также в здании будут расположены конференц-зал, медико-восстановительный центр, буфет. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Внутренняя трибуна Дома спорта будет рассчитана на 250 мест, наружная — на 1,5 тысячи, это позволит проводить там как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия.