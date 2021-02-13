20 человек эвакуировали из дома в Черемхово из-за пожара в квартире, есть погибшие

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила на официальном сайте, что сегодня ночью из-за пожара в квартире одного из домов в городе Черемхово Иркутской области эвакуировали 20 людей, в результате инцидента погиб человек.

Возгорание произошло 01:30 на улице Комсомольской. На момент прибытия 15 человек личного состава, трех автоцистерн и автолестницы горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже.

«Вскрыв дверь, пожарные в составе звена газодымозащитной службы вошли внутрь и обнаружили в спальне погибшего хозяина квартиры 1990 года рождения», – отмечается в сообщении.

Существовала угроза распространения огня. В течение получаса открытое возгорание потушили, еще через полчаса последствия пожара были ликвидированы. В результате инцидента повреждены личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.