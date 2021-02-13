Первый в Саянске детсад 1975 года постройки открыли после капремонта

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило, что в Саянске после капитального ремонта открыли старейший сад №1 «Журавленок» 1975 года постройки.

На проведение работ были выделены 88,7 миллиона рублей из областного бюджета, 10,9 млн рублей – из казны муниципалитета. На эти средства с июня 2019-го по декабрь 2020 года провели отделку фасада, внутренние отделочные работы, монтаж системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, починили кровлю, систему отопления, электроснабжение, вентиляцию, холодное и горячее водоснабжение, канализацию.

Кроме того, произведены замена окон, теплового и водомерного узлов, полностью благоустроена территория учреждения, выстроены новые веранды, заасфальтированы дорожки, установлены малые архитектурные формы.

Во время ремонта дети посещали другие детские сады, вскоре они вернутся в обновленное учреждение.