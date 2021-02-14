Новую школу впервые за 30 лет построят в Саянске к августу 2021 года

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило, что в Саянске впервые за 30 лет появится новая школа к августу 2021 года.

Общий объем финансирования в рамках национального проекта «Образование» составляет более 551 миллион рублей, из них средства областного бюджета – более 490 миллионов рублей.

Планируется, что школа будет рассчитана на 550 мест и оснащена современным спортивным залом, двумя бассейнами, игровыми комнатами для групп продленного дня, спальней, стадионом.

Здание спроектировано с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения – с устройством пандусов, специальных лифтов, спусков в бассейн.

В настоящее время на объекте полностью построен железобетонный каркас всех блоков здания, залиты бетонные полы подвала, а также сделаны другие работы.