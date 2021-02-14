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Иркутские пожарные проводили коллегу на пенсию, облив его водой из шланга

ГУ МЧС России по Иркутской области опубликовало в своем аккаунте в Instagram видео, на котором видно, как пожарные обливают своего коллегу водой из шланга – таким образом спасатели проводили сослуживца на пенсию.

«По традиции, так водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с уходящего на заслуженный отдых. Проведению процедуры не помешал даже суровый сибирский мороз, ведь пожарным не дано выбирать – пожары происходят во все сезоны», – говорится в описании к видео.

В сообщении уточняется, что на пенсию отправился помощник начальника караула старший прапорщик Алексей Колесников, он прослужил в пожарной охране 15 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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