СК начал проверку из-за информации о нападении стаи собак на девочку в Иркутске

СУ Следственного комитета РФ по региону начало проверку из-за сообщения в СМИ о нападении стаи собак на малолетнюю девочку в Ленинском районе Иркутска, сообщается на официальном сайте ведомства.

По предварительной информации, на одной из улиц ребенка окружила стая бездомных собак. Девочка не пострадала, поскольку ей помог случайный водитель.

Доследственная проверка организована по уголовной статье «Халатность», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободны.

В процессе проверки следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.