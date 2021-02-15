Реестр биометрии создадут в России

Вести его будет Ростелеком, сообщают Ведомости.

В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас к системе подключены банки и – с 1 января 2021 г. – страховые компании. В будущем к ней смогут подключаться и другие организации, например сотовые операторы или ритейлеры, внесенные в реестр.

Согласно проекту приказа Минцифры, опубликованному на портале правовых актов, вести реестр организаций – участников ЕБС будет Ростелеком как оператор системы. Перечень юридических лиц, внесенных в реестр, будет размещен в открытом доступе на сайте bio.rt.ru, отметили в Ростелекоме. Чтобы стать участником системы, компании будет необходимо заключить с Ростелекомом договор. Стоимость входного билета нулевая, т. е. за включение организации в реестр Ростелеком плату взимать не будет.

Однако претендент должен будет подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных, установленных федеральным законодательством (ФЗ № 152), а также установить и настроить биометрические терминалы.