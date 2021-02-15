Сдать ГТО предлагают жителям Иркутского района

Для выпускников общеобразовательных школ знак отличия дает возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, сообщают в пресс-службе администрации Иркутского района.

Желающим принять участие в тестировании комплекса ГТО необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или установить мобильное приложения ВФСК «ГТО» на телефон, заполнить анкету на сайте и получить уникальный идентификационный номер (УИН), получить медицинский допуск для выполнения комплекса ГТО у участкового врача.

Участникам необходимо выбрать перечень предложенных испытаний, заполнить индивидуальную заявку на выполнения комплекса ВФСК «ГТО» и предоставить ее в центр тестирования Иркутского района. Адрес центра тестирования: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 или на электронную почту: dushrion@yandex.ru.

Предварительную запись на прохождение испытаний комплекса ГТО можно осуществить телефонам: 8-904-132-50-40, 8(3952)718-054 или по электронной почте: dushrion@yandex.ru. Часы работы: Понедельник-Пятница с 8:00 - до 16:00.

Подробную информацию можно уточнить в Центре тестирования комплекса ГТО Иркутского района по телефону 8-904-132-50-40 (Третьякова Ирина Владимировна).