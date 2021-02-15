Кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса

В правительстве рассказали о пяти мерах поддержки, сообщают Известия.

Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. В него вошли возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения.

Эксперты оценили пакет помощи в 150–200 млрд рублей. По их мнению, массовые вливания в поддержку бизнеса сейчас не требуются: предпринимателей надо точечно подтолкнуть к преодолению кризиса.

Новый антикризисный пакет, сформированный правительством, направлен прежде всего на сохранение занятости. Этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры. В общей сложности в него вошли пять видов поддержки: