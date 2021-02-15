Названы самые опасные участки на дорогах Иркутской области

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» определило 14 потенциально опасных участков федеральных трасс на территории Иркутской области. За 2020 год зарегистрировано 353 дорожно-транспортных происшествия. Это на 11% меньше, чем в 2019 году. К сожалению, количество погибших растёт. Так, за 2020 год на федеральных трассах Иркутской области в результате ДТП погибло 134 человека и 495 получили ранения.

По результатам комплексного анализа аварийности на федеральных автодорогах Иркутской области ФКУ Упрдор «Прибайкалье» назвало 14 аварийно-опасных участков:

1. Автомобильная дорога Р-258 «Байкал»

- км 32+900 – км 33+000;

2. Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь»:

- км 1374+700 – км 1375+650;

- км 1772+200 – км 1772+400;

- км 1794+000 – км 1795+000;

- км 1808+885 – км 1809+000;

- км 1810+900 – км 1811+720;

- км 1817+620 – км 1818+501;

- км 1826+000 – км 1827+000;

- км 1840+350 – км 1864+600;

- км 1863+700 – км 1864+600;

- км 1865+148 – км 1866+000.

3. Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» обход г. Иркутска:

- км 19+500 – км 20+400.

4. Автомобильная дорога А-331 «Вилюй»:

- км 214+850 – км 215+650;

- км 227+024 – км 227+700.

На сегодняшний день разработан перечень мероприятий, направленных на снижение аварийности и уменьшение количества аварийно-опасных участков. В ФКУ Упрдор «Прибайкалье» запланированы следующие мероприятия: устройство искусственного электроосвещения, установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, установка щитов индивидуального проектирования, установка металлического барьерного ограждения, нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком и устройство шумовых полос.