Владельцы вклада «Восточный» смогут сами определять порядок выплаты процентов: ежемесячно или в конце срока

Банк «Восточный» улучшил условия по своему флагманскому депозитному продукту – вкладу «Восточный». Теперь клиент сам в момент открытия вклада сможет выбрать, что ему более выгодно: капитализировать начисленные проценты или получить выплату по ним на банковскую карту. Напомним, проценты по вкладу «Восточный» начисляются ежемесячно. Установленный вкладчиком порядок выплаты процентов действует в течение всего срока депозита.

Вклад «Восточный» открывается в рублях на сумму от 30 000 рублей или в евро на сумму от 500 евро. Размер ставки по вкладам составляет от 2,8% до 5,22% годовых в рублях или от 0,1% до 0,3% с учетом капитализации и зависит от срока размещения денежных средств, их суммы и региона.

При этом для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены бонусы. Так, участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию в банке «Восточный», начисляются дополнительные 0,3 процентных пункта к ставке по вкладу; клиентам, приобретающим «Пакет услуг», – 0,2 процентных пункта.

Таким образом, максимальный размер ставки по вкладу «Восточный» с учетом капитализации процентов и бонусов может составить до 5,5% годовых.

Подробнее о вкладе «Восточный» можно узнать на сайте банка.

https://www.vostbank.ru/client/deposit/vostochnyy_1/