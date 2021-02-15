РСХБ Факторинг вошел в десятку крупнейших факторов по итогам 2020 года

Факторинговый портфель РСХБ Факторинг на 31 декабря 2020 года составил 18,4 млрд. рублей, что позволило компании войти в ТОП-10 игроков рынка и стать крупнейшим фактором, не входящим в Ассоциацию факторинговых компаний (АФК).

В 2020 году РСХБ Факторинг профинансировал сделки на сумму 51275 млн. рублей. В число клиентов компании вошли представители агропромышленного комплекса, общей торговли, производители и переработчики продуктов питания и товаров народного потребления.

Важный вклад в масштабность достигнутых показателей РСХБ Факторинга внесла кооперация с Россельхозбанком, который в 2020 году значительно увеличил финансирование фермеров и к классическим финансовым формам поддержки сельского хозяйства добавил новые, среди которых специализированный факторинговый продукт для малых фермерских хозяйств, разработанный РСХБ Факторингом в партнерстве с банком. Его запуск сделал возможным включение малых сельхозпроизводителей в пул поставщиков крупных предприятий АПК. В планах компании дальнейшая мультипликация аналогичных сделок на широкий спектр сельскохозяйственной продукции, цены на которую в течение года имеют высокую волатильность.

«Первый год нашей работы был непростым со всех точек зрения, но благодаря всесторонней поддержке Россельхозбанка и непрерывному поиску лучших решений для наших клиентов нам удалось добиться столь высокого результата. В 2021 году мы планируем сохранить высокие темпы роста и удвоить текущий факторинговый портфель» - сообщил Михаил Яценко, генеральный директор, РСХБ Факторинг.