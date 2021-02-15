«Чужой» против вредителей: как защитить урожай и сохранить его экологическую чистоту

Нашествие вредителей может лишить фермера урожая, поэтому остается одной из самых больших опасностей в сельском хозяйстве. Можно ли защитить бизнес от этих проблем, одновременно сохранив деньги и улучшив качество продукции?

Привычный метод борьбы с вредителями – тлей, трипсами, белокрылкой и другими – состоит в применении специальных химических средств. Однако сейчас в обществе наметился тренд к ответственному отношению к природе, а экологически чистые материалы становятся все популярнее, в том числе, в сельском хозяйстве. Поэтому фермеры все чаще склоняются к естественному способу защиты урожая – энтомофагам. Тогда на грядки высаживается десант клещей, божьих коровок и клопов, которые являются биологическими врагами вредителей и буквально встают на защиту ваших растений.

Битва на грядке

Энтомофаги в переводе с греческого означает «пожиратели насекомых». Энтомофагами могут быть и люди: азиатские блюда с личинками и взрослыми жуками – известный источник протеина. Но сейчас мы говорим об использовании энтомофагов в сельском хозяйстве, где они незаменимы: некоторые виды способны сократить численность популяций основных вредителей на 80-100%.

Энтомофаги применяются как на открытых пространствах, так и в теплицах. В первом случае энтомофаги попадают на грядки с беспилотных летательных аппаратов, во втором из разносят руками или с помощью специальных приспособлений.

Фермеры расселяют насекомых-защитников на грядках или растениях во время массового размножения вредителей. Срок их появления можно спрогнозировать заранее, но бывают и внеплановые нападения – например, при использовании новых сортов продукции. И в этом случае необходима срочная закупка энтомофагов.

Применение энтомофагов снижает экономический вред от вредителей и позволяет получить экологически чистую продукцию – овощи, фрукты, зелень и цветы. В отличие от стратегии применения химических средств защиты использование энтомофагов позволяет более точно спрогнозировать урожай. Вредители могут привыкнуть к химии, но не к природным врагам.

Чужой на защите салата

Одним из наиболее интересных энтомофагов является Афидиус (Afidius Colemani), разновидность осы. Афидиус откладывает в тело своих жертв яйца, из которых вылупляется плотоядная личинка – она пожирает хозяина изнутри, как Чужой из хоррора Ридли Скотта. Впоследствии личинка использует пустую оболочку хозяина как кокон, из которого вылупляется взрослое насекомое.

«Чужой» вносится в теплицу в виде мумий, что позволяет делать это перед предполагаемыми вспышками численности тлей. Афидиус может находить вредителя на расстоянии до 30 метров и уничтожает 98-100% популяции тлей. Афидиус применяется против любых видов тлей – персиковой, бахчевой и других – в защищенном грунте на овощных, зеленных, цветочных и декоративных культурах. Он прекрасно показывает себя в борьбе с тлей на любых культурах, в первую очередь – на зелени, например, салате. Например, как минимум половина салата, производимого в Санкт-Петербурге, защищается энтомофагами – их использует крупнейший тепличный комбинат Санкт-Петербурга «Выборжец» в защите своих салатных линий.

Афидиуса и еще 11 видов энтомофагов с начала 2021 года можно приобрести в интернет-магазине цифровой экосистемы Россельхозбанка Свое Фермерство. Аграриям также предлагаются Амблисейюс, Макролофус, Фитосейулюс, Леис, два вида Ориуса, Криптолемус, Галлица Афидимиза, Циклонеда, Хармония и Незидиокорис. Иными словами, это клещи, осы, клопы, божьи коровки и мошки. Насекомых поставляет Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (ВИЗР) из Санкт-Петербурга. Коллекция ВИЗР – крупнейшее в России собрание – состоит из более чем 40 различных видов энтомофагов.

«В экосистеме Свое Фермерство мы собрали вместе все самые полезные сервисы: здесь можно приобрести сельскохозяйственную технику, отечественные семена и удобрения, найти персонал для посадки и сбора урожая, а также продать сам урожай на специализированном маркетплейсе Свое Родное. Энтомофаги – это новая товарная категория, которая будет востребована у фермеров, стремящихся производить экологически чистую продукцию», - сообщила директор Центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» Елена Батурова.

Экосистема Россельхозбанка Своё Фермерство объединяет цифровые сервисы, которые позволяют развивать хозяйство за счет новых технологий и перевести рутинные процессы в автоматический режим. Фермерам доступны агро- и бизнес-сервисы, банковские услуги и услуги в области внешнеэкономической деятельности. Свое Фермерство также включает маркетплейсы для покупки семян, сельхозтехники и животных.

Отдельным ответвлением экосистемы выступает B2C-маркетплейс Своё Родное, на котором фермеры могут без посредников продавать свою продукцию и предлагать услуги агротуризма, таким образом расширяя клиентскую базу, каналы сбыта и увеличивая доход от деятельности.