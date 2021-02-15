В Иркутской области вакцинировано около 29 тысяч человек

Из них более шести тысяч – люди старше 60 лет. Как сообщил на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков, регионом получено более 56 тысяч доз вакцин, действует 62 прививочных пункта.

– Сейчас сняты ограничения на вакцинирование лиц старше 60 лет. На сегодня в регионе уже привито 6 398 человек старше 60 лет. Вакцинация данной возрастной категории очень важна. Кроме того, жителям пожилого возраста с диагнозом COVID-19 региональный минздрав настоятельно рекомендует госпитализироваться. В условиях стационара за такими пациентами будет организован соответствующий контроль, при необходимости будет оперативно решен вопрос об использовании дорогостоящих препаратов. Это также касается пациентов с сопутствующими заболеваниями, ухудшающими течение ковид-инфекции, – подчеркнул глава региона.

На этой неделе в Иркутской области начнется вакцинация призывников. Направления на вакцинацию от COVID-19 будущим солдатам начнут выписывать с 17 февраля. Иммунизация призывников будет проводиться в прививочных кабинетах поликлиник, а не в призывных пунктах ввиду особых условий хранения вакцины.