Судьба Трампа абсолютно безразлична

Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов.

Однако в поддержку импичмента высказались только 57 сенаторов, против 43. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом. Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Новость однозначно хорошая, сторонники Трампа никуда не делись, и политическое противостояние в США стало бы очень плохой новостью для рынков. Теперь неуравновешенный с альтернативным взглядом на экономику президент Трамп навсегда стал историей. И его судьба инвесторам во всем мире должна быть абсолютно безразлична. Кто лучше или, правильней сказать, кто хуже для России: Байден или Трамп? Трамп, однозначно, хуже. Как мы видим, с приходом Байдена ничего страшного не случилось. Возможно, даже Германия договорится с США о снятии санкций с «Северного потока-2». Американские инвестиционные фонды являются крупными инвесторами в ОФЗ и российские акции. Монетарная политика ФРС ведет к инфляции активов, то есть обеспечивает России рост цен на нефть.

После первых ста дней американского президента можно будет оценить политический дисконт в оценке российских акций и ОФЗ. Однако, с нашей точки зрения, он остается завышенным. То есть смело можно покупать российские акции, облигации и, конечно, рубль. По облигациям, конечно, нужно учитывать скорое и, с нашей точки зрения, неизбежное повышения ставок.

Трамп ушел. Была без радостей любовь, разлука будет без печали.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»