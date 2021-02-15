Банк «Открытие» и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер

12 февраля банк «Открытие» совместно с Фондом Хабенского провели закрытый благотворительный вечер «Пятница, двенадцатое» для партнеров и клиентов банка.

В мероприятии приняли участие клиенты банка, оказывающие финансовую поддержку Благотворительному Фонду Константина Хабенского. В программе вечера прозвучали рассказы писателя Александра Цыпкина.

«Банк «Открытие» и Фонд Хабенского – многолетние партнеры. Наш совместный проект «Бизнес с открытым сердцем» делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет нашим клиентам помогать подопечным Фонда всего в один клик в интернет-банке для бизнеса. Технологии, благотворительность и предпринимательство меняют мир вокруг нас и мы рады возможности их объединить», - прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

«Благодаря таким надежным партнерам, как банк «Открытие», наш Фонд может с уверенностью планировать свою работу на будущее. Банк поддерживает не только оказание адресной помощи конкретным детям, но и важные системные проекты Фонда, которые помогают улучшить качество лечения и диагностики пациентов. Вместе с «Открытием» мы также реализуем и успешные медийные проекты, как, например, «Изотворительность», который был очень высоко оценен профессионалами в маркетинге. Мы рады, что наша дружба с банком «Открытие» позволяет нам нестандартно смотреть на социальные проекты и не бояться экспериментировать», - отметила директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

В рамках программы «Бизнес с открытым сердцем» собрано уже более 23 миллионов рублей.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года делает все возможное, чтобы дети и молодые взрослые с опухолями мозга вовремя получали всю необходимую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение подопечных, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.