Спасатели не рекомендуют выходить на ледовый маршрут «Ангасолка-Слюдянка»

Спасатели призывают любителей пеших прогулок воздержаться от выхода на туристский маршрут «Ангасолка-Слюдянка». Несмотря на толщину льда, которая варьируется от 15 до 25 сантиметров, ледовая обстановка остается сложной.

Ледовое покрытие в настоящее время нестабильно, наблюдаются его постоянные подвижки, которые влекут образование многокилометровых трещин шириной до 2 метров и появлению воды на поверхности льда.

Теплая погода дополнительно способствует образованию там промоин и участков открытой воды. Особо опасны участки льда, покрытые снегом, так как под ними может быть промоины, трещины и открытая вода.

Сергей Косых, старший государственный инспектор Слюдянской группы патрульной службы:

– Патрулирования по этому маршруту проводим постоянно. Ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно. Во избежание несчастных случаев и происшествий настоятельно рекомендую отказаться от проведения массовых мероприятий на льду и пеших переходов.