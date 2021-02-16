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Отлов бездомных собак усилят в Иркутской области

В регионе участились нападения собак, сообщают в областной администрации.

В социальных сетях люди жалуются на стаи бездомных животных в населенных пунктах. Недавно в Ленинском районе Иркутска собаки напали на девочку. Страшной трагедии удалось избежать, благодаря помощи взрослого.

– Мы все помним, какие страшные случаи произошли недавно в соседней Бурятии. Допускать подобного нам никак нельзя. Следственным управлением Следственного комитета по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки. Всем главам муниципалитетов необходимо поставить на жесткий контроль все сообщения в соцсетях, на платформах обратной связи с населением по поводу бродячих животных, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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