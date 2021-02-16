Названа средняя зарплата российского фрилансера

Эксперты прогнозируют данном рынку рост в 2,5 раза к 2025 году, сообщает РБК.

Российский рынок фриланса к 2025 году вырастет в 2,5 раза, до $102 млрд, прогнозирует PwC. Но получить работу в крупной корпорации свободному работнику трудно, основной спрос формируют небольшие фирмы, стремящиеся снизить издержки.

64% российских фрилансеров получают менее 30 тыс. руб. в месяц, 17% — до 60 тыс. руб., 13% — до 100 тыс. руб. и лишь 6% зарабатывают более 100 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании PwC. Статус фрилансера привлекает в основном молодых людей, констатирует PwC. По ее оценке, 73% вольнонаемных не старше 34 лет, еще 25% — это люди в возрасте 35–55 лет и 2% — все остальные.

По оценке PwC, главные заказчики услуг фрилансеров — это финансовый сектор, тяжелая промышленность и сектор потребительских товаров (по 19% каждый). Доля страховщиков составляет 12%, технологических компаний — 11%.

Самая востребованная экспертиза фрилансеров — это отрасль дизайна и мультимедиа. В долгосрочной перспективе именно на таких специалистов будет спрос, отметили 63% респондентов. 60% назвали сектор IT и программирования, 51% — контента и переводов, 43% — финансы, управление, HR.