Глава Ростуризма: Благодаря чартерам отдых на Байкале стал дешевле

Благодаря чартерной программе, отдых на Байкале становится доступнее и дешевле, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

– Большинство активностей сегодня можно приобрести в составе туров — в среднем в два раза дешевле, чем при самостоятельной организации поездки, – сообщила в Инстаграм.

После насыщенной деловой поездки в Бурятию, она совершила путешествие по зимнему Байкалу в качестве туриста и дала пару лайфхаков на своей странице любителям активных зимних путешествий.

Напомним, что первые чартерные рейсы на Байкал стартовали из Москвы и Екатеринбурга 6 февраля. За три ближайших недели планируется принять 16 авиарейсов: восемь – из Москвы и восемь – из Екатеринбурга Как сообщает туроператор TUI Россия, стоимость восьмидневных туров на Байкал для жителей Екатеринбурга составляет от 18 тысяч рублей, а Москвы – от 24 тысяч рублей на человека. Летними чартерами в Улан-Удэ воспользовались 1500 туристов из разных регионов России, зимними планируется перевезти 2400 туристов.

Иркутская область также обсуждает вопрос вхождения в программу субсидированных авиарейсов на Байкал. Но пока чартеры летают только в Улан-Удэ.