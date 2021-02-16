Новости

Глава Ростуризма: Благодаря чартерам отдых на Байкале стал дешевле

Благодаря чартерной программе, отдых на Байкале становится доступнее и дешевле, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

– Большинство активностей сегодня можно приобрести в составе туров — в среднем в два раза дешевле, чем при самостоятельной организации поездки, – сообщила в Инстаграм.

После насыщенной деловой поездки в Бурятию, она совершила путешествие по зимнему Байкалу в качестве туриста и дала пару лайфхаков на своей странице любителям активных зимних путешествий.

Читайте также:

Почему чартеры на Байкал – это плохо
16 февраля 2021
На Байкале внедряют онлайн-мониторинг толщины льда
15 февраля 2021

Напомним, что первые чартерные рейсы на Байкал стартовали из Москвы и Екатеринбурга 6 февраля. За три ближайших недели планируется принять 16 авиарейсов: восемь – из Москвы и восемь – из Екатеринбурга Как сообщает туроператор TUI Россия, стоимость восьмидневных туров на Байкал для жителей Екатеринбурга составляет от 18 тысяч рублей, а Москвы – от 24 тысяч рублей на человека. Летними чартерами в Улан-Удэ воспользовались 1500 туристов из разных регионов России, зимними планируется перевезти 2400 туристов.   

Иркутская область также обсуждает вопрос вхождения в программу субсидированных авиарейсов на Байкал. Но пока чартеры летают только в Улан-Удэ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (238)


Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании