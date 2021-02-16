В Ангарске задержана крупная банда наркоторговцев

В Иркутской области в рамках спецоперации, реализованной в несколько этапов, полицейские задержали одного из «боссов» наркобизнеса и 10 участников. Попытку одного из них покинуть регион оперативники пресекли в аэропорту. Мужчина ожидал рейс с крупной партией «синтетики» в багаже, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

По предварительной версии, жители Ангарска занимались поставками различных видов наркотиков на территорию четырёх городов Иркутской области, а также Республики Бурятия и Краснодарского края. Запрещённые вещества они приобретали в центральной части России.

Затем, пользуясь услугами транспортно-логистических компаний, обеспечивали их перевозку. Сбыт осуществлялся посредством двух интернет-магазинов, созданных на платформе мобильного мессенджера.

Выручку, полученную от продажи запрещённых веществ, через специализированные сайты и программы злоумышленники выводили на счета третьих лиц, и впоследствии ими распоряжались. Таким способом фигурантам удалось извлечь доход от противоправной деятельности на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

При проведении обысков по местам проживания подозреваемых изъяли свыше 785 граммов синтетических наркотиков, более 48 грамм героина и 815 грамм наркотических средств растительного происхождения.

Кроме того, в пригороде Ангарска полицейские выявили две наркоплантации по культивированию наркосодержащих растений определённых сортов. В теплице и гаражном боксе, принадлежащем одному из злоумышленников, располагались специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции. Правоохранители изъяли порядка 40 кустов конопли, общая масса которых составила более четырёх килограммов.

В настоящий момент членам сообщества инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных статьями 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Одному назначен домашний арест.

Ещё один предполагаемый организатор противоправной деятельности скрылся от правоохранительных органов, в настоящий момент объявлен в международный розыск.