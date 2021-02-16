Примсоцбанк возглавил рейтинг банков с самыми качественными портфелями займов ИП

По данным сервиса Brobank, Примсоцбанк вошёл в ТОП-15 рейтинга банков по объему займов ИП на начало 2021 года. Банк занял в нём 11 место с объёмом активов 4667,60 миллионов рублей. При этом банк занял 1 место в рейтинге банков с самыми качественными портфелями займов ИП с показателем доли просрочки в 0,15%.



Как отмечают эксперты сервиса, за прошедший год портфель займов ИП в стране увеличился на 88,5 млрд рублей. Эта сумма соответствует приросту в 18,3%. Примечательная ситуация с качеством портфеля займов ИП: за 2020 год она сократилась. Так, на 1 января 2021 года несвоевременные долги составили 7,62%. 12 месяцев тому назад они находились на уровне 9,62%.



Для справки: рейтинг Brobank опирается на остатки на профильных счетах, которые отображены в отчетности банков по Форме 101, которая публикуется на сайте ЦБ РФ. Исключение составили банки, которые не раскрывают сведения через отчетность по данной форме.