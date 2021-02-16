Пострадавший в авиакатастрофе мужчина отсудил у перевозчика из Иркутска 300 тысяч рублей

Мужчина, пострадавший во время авиакатастрофы в Нижнеаграске, отсудил у авиакомпании «Ангара» из Иркутска 300 тысяч рублей компенсации, сообщается на сайте Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

Инцидент произошел 27 июня 2019 года. Лайнер АН-24 летел по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск. При посадке самолета отказал левый двигатель, из-за чего транспорт выкатился за пределы посадочной полосы, столкнулся с наземными постройками и загорелся.

В результате аварии мужчина разбил лицо, зубы, порвал мениск на правой ноге, из-за чего ему потребовалась операция, он проходил длительную реабилитацию. После случившегося его продолжала беспокоить поврежденная нога, из-за чего он не мог работать водителем, как раньше, и содержать двух несовершеннолетних детей. Пострадавший также заявил, что ему по-прежнему снятся кошмары и перенесенная авиакатастрофа.

За денежной выплатой он обратился в суд с иском к авиакомпании на 1 миллион рублей, однако представитель «Ангары» заявил, что сумма завышена. Требования истца удовлетворили частично.

Решение суда не вступило в законную силу.