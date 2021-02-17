Недельный чек россиян в феврале растет уже третью неделю подряд

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 1 по 7 февраля 2021 года недельный чек вырос до уровня 599 рублей, что на 18 рублей (3,1%) больше показателя предыдущей недели, и на 66 рублей (12,4%) больше размера недельного чека 5-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал рост на 4 рубля (0,7%).

«Рост, по сравнению с прошлогодними показателями, обусловлен динамикой среднего чека. Мы видим, что пандемия оказала структурное влияние на частоту походов в торговую точку: люди стараются ходить в магазин реже, но покупать больше. Таким образом, вместе с годовой динамикой цен, совокупный рост среднего чека превысил 10%», - комментирует исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.