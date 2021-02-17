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Назван самый востребованный сервис Госуслуг

В нем более 90% запросов исполняется менее чем за 30 секунд, сообщают в пресс-службе ФССП России.

Указанный сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств. 

Он включает в себя порядка 30 типовых обращений должников и взыскателей (ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств). Общее количество обращений, поданных с момента реализации сервиса с 26 февраля по настоящее время, составляет более 250 тыс.

В целом интерактивные ресурсы Федеральной службы судебных приставов остаются высоко востребованными. В 2020 году проведены мероприятия по интеграции мобильного приложения ФССП России на платформу App Gallery, что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса «Банк данных исполнительных производств».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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