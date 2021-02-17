Открыта регистрация на участие во всероссийской акции «Tolles Diktat – 2021»

При регистрации необходимо будет указать уровень владения немецким языком: A1, A2 и B2. Текст для уровня С не предусмотрен, сообщают в пресс-службе конкурса.

С 19 по 24 февраля 2021 года в девятый раз пройдет всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» – диктант по немецкому языку для всех желающих. Зарегистрироваться в качестве участника или площадки проведения акции, можно уже сейчас на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru

19 февраля в 13:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция диктанта, зарегистрироваться на которую можно по ссылке tollesdiktat.rusdeutsch.ru/online и подключиться – из любой точки мира.

Трансляция станет доступна в личном кабинете в указанное время. После написания диктанта участник сохраняет свою работу и ему становится доступен оригинал текста. Это позволит провести самостоятельную проверку и увидеть свои ошибки. Сертификат участника можно будет скачать в личном кабинете, поэтому важно при регистрации корректно указать имя и фамилию.

В разных регионах страны будут работать офлайн-площадки. Их список можно также найти на официальном сайте акции и связаться с координаторами в регионах. Более того, есть возможность не просто стать участником, но и организовать площадку в своем населенном пункте. Как это сделать – читайте в разделе «Площадки».