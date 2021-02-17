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Правда и мифы об удаленной работе

Более половины россиян согласились с тем, что при работе удаленно их рабочий день стал ненормированным (65%), сообщает ВЦИОМ.

Работать удаленно труднее из-за отвлекающих факторов (64% не согласны), дома труднее работать из-за отсутствия коллектива (62%).

Не пришли к единому мнению о том, увеличился ли рабочий день (56% не согласны против 43% согласны), об организации рабочего процесса из дома без отвлекающих факторов (49% не согласны против 47% согласны), об эффективности работы из дома (45% согласны, против 44% не согласны).

Более половины работающих россиян предпочли бы в дальнейшем работать в офисе или на предприятии (65%). Чаще об этом сообщали россияне в возрасте от 45 до 59 лет (71%).  Преимущественно из дома хотели бы работать 8% респондентов и 23% в комбинированном режиме. К удаленному формату чаще всех склоняется молодежь от 18 до 24 лет (33%). Комбинированный формат удобен для россиян в возрасте от 18 до 44 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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