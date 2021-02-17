Почти каждый второй россиянин считает себя талантливым – аналитики

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей России и выяснил, что почти половила из них считают себя талантливыми, пишет ТАСС.

Считают себя талантливыми в той или иной степени 43%, причем однозначно признают свои дарования 9% наших соотечественников, чаще – молодые люди до 24 лет.

Около 60% россиян считают талант синонимом профессионализма, 55% людей уверены, что в нашей стране реализуется много программ, направленных на выявление и развитие талантов. Почти столько же – 53% – согласны с утверждением, что талантливый человек талантлив во всем, и менее половины – 44% – солидарны с суждением, что настоящий талант без посторонней помощи пробьет себе дорогу.

Опрос был проведен 30 января 2021 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.