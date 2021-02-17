Российский эксперт описал «портрет» идеального ипотечного заемщика

Финансовый консультант Денис Ушаков в беседе с телеканалом «Звезда» перечислил критерии, по которым российские банки оценивают надежность и платежеспособность клиента, желающего купить жилье в кредит.

«Идеальный заемщик с точки зрения ипотеки – это человек, работающий по найму, желательно в крупной компании, потому что тем же предпринимателям, ИП или самозанятым либо ставку задирают высоко, либо отказывают. То есть при наличии стабильного дохода», – указал Ушаков.

Эксперт также отметил, что идеальный возраст для потенциального заемщика – от 30 до 40-45 лет. Кредитная история у человека должна быть «без черных пятен». Кроме того, люди семейные с детьми предпочтительнее для банка, чем одиночки, – они считаются более надежными клиентами.

Вместе с тем Ушаков обратил внимание, что все критерии, выдвигаемые к идеальному заемщику, носят условных характер и корректируются в зависимости от типа продукта.