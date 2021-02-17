ВТБ намерен усилить работу по повышению доступности ипотеки

Сегодня в России реализованы ипотечные инициативы для семей с детьми, и применяемые механизмы демонстрируют высокую эффективность. По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, одним из перспективных направлений развития госсубсидирования может стать фокусная поддержка дополнительных категорий граждан.

– Например, во многих регионах России успешно работают специальные программы, рассчитанные на конкретные профессиональные сегменты, молодых родителей или молодых специалистов. Использование этих практик может стать мультипликатором для привлечения молодежи в профессии или улучшения демографической ситуации — ведь решение жилищного вопроса серьезно мотивирует граждан на создание семьи, рождение детей и карьерный рост. ВТБ разделяет национальные интересы государства по улучшению качества жизни граждан, поэтому мы безусловно готовы участвовать в выработке и реализации новых решений.

Уже сейчас ВТБ активно работает по госпрограммам, дополнительно снижая ставку для своих клиентов. Сегодня мы выдаем кредиты в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» под 6,1%, «Ипотеки с господдержкой» для семей с двумя и более детьми под 5% с возможностью также рефинансировать кредит под 5%, дальневосточную ипотеку под 1%. По итогам 2020 г. только в рамках этих программ ВТБ выдал свыше 78 тыс. кредитов на 246 млрд рублей. До 1 июля этого года мы планируем выдать порядка 150 млрд рублей по льготной ипотеке по ставке 6,1%, а до 2023 г. рассчитываем увеличить ипотечные продажи в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей.

Мы намерены усилить работу по повышению доступности ипотеки для населения в том числе за счет работы по льготным программам и реализации полностью дистанционных ипотечных сделок. Это будет особенно актуально для нового поколения граждан, которые привыкли решать все финансовые задачи в своем смартфоне. Будем стремиться к тому, чтобы сделать для них оформление ипотечного кредита столь же простым, как и банковской карты.