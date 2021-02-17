Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 по объёму вкладов населения в 2021 году

По данным сервиса Brobank.ru Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 банков по объему вкладов населения и занял в нём 48 место. Рейтинг опирается на деньги граждан, размещенные на срочных депозитах, то есть не учитывает другие типы счетов, например, по вложениям в виде ценных бумаг. Данные для него взяты из публикуемой на сайте ЦБ РФ оборотной ведомости кредитных организаций, в частности, по Форме 101.



Как отмечают аналитики портала, в целом сумма средств физлиц на счетах срочных депозитов в банках, которые располагают хоть каким-то объемом на начало 2021 года, сократилась более чем на полтора триллиона рублей. Точнее – 1 454 миллиона. Такое сокращение соответствует негативной динамике в 6,9%. Несмотря на то, что снижение доходности депозитов в прошедшем году спровоцировало отток денег граждан, портфель вкладов физических лиц в Примсоцбанке вырос на 10,4%.



- Это чуть выше динамики рынка и говорит о том, что наши продукты на протяжении всего года продолжали пользоваться популярностью у вкладчиков. Если говорить о прогнозах относительно 2021 года, то мы планируем прирасти на 9,5%. По ключевой ставке ожидаем незначительный рост в интервале от 0,5 до 1%, что скорее всего, повлечет за собой пропорциональный рост ставок по вкладам, - пояснил начальник управления сопровождения розничных операций Примсоцбанка Андрей Пыжов.



Узнать подробнее о вкладах и депозитах Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.