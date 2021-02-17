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Реалист Банк принял участие в строительстве школы в подмосковных Люберцах

АО «Реалист Банк» выступило гарантом исполнения обязательств по проекту компании СтройКапиталИнвест, в рамках которого в городе Люберцы Московской области построена детская общеобразовательная школа на 275 мест площадью 7274,2 кв.м. Объект был построен благодаря президентскому национальному проекту «Современная школа» при поддержке губернатора Московской области А.Ю.Воробьева.

Открытие этого образовательного учреждения способствует решению важной социальной задачи по созданию для детей комфортной среды обучения.

Размер обеспечения данного контракта со стороны Реалист Банка составил почти 85 миллионов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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