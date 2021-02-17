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Мэрия Иркутска обратится к правительству для пересмотра решения об отмене мероприятий на льду

Власти Иркутска намерены обратиться к региональному правительству с просьбой пересмотреть решение об отмене культурных и спортивных мероприятий на льду, сообщается на сайте мэрии.

В декабре 2020 года в постановление правительства Иркутской области было внесено изменение, согласно которому автомобилям нельзя выезжать на лед вне ледовых переправ.

Эти поправки запрещают и проведение на льду массовых мероприятий, из-за чего властям пришлось отменить фестиваль экстремальных видов спорта «Байкальский разлом» и «Забег русских троек».

Мэрия попросит региональные власти внести уточнения в Правила охраны жизни людей на водных объектах и разрешить проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия в соответствии с законодательством.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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