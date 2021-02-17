ИГУ поучаствует в проекте En+ Group и ВЭБ по развитию Байкальска

Иркутский государственный университет планирует принять участие в проекте Международного центра водных ресурсов (МВЦ), которым занимается En+ Group. Проект реализуется во взаимодействии с ВЭБ.РФ в рамках комплексного развития Байкальска.

Целью проекта МВЦ является создание современной инфраструктуры, которая будет способствовать развитию Байкальска и региона в целом. Важным аспектом проекта является его комплексный подход к развитию территории: синергетический эффект достигается благодаря соединению сфер производства, туризма, науки и образования.

Именно научно-образовательная часть проекта станет основой взаимодействия ИГУ и En+ Group, являющейся инициатором проекта Центра водных ресурсов. ИГУ является одним из ведущих российских университетов в вопросах изучения Байкала. В университете работают международно-признанные специалисты, которые активно исследуют экосистему озера, осуществляют мониторинг его состояния, при университете действует кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО.

Важно отметить, что Байкал имеет статус объекта природного наследия под охраной ЮНЕСКО как крупнейший в мире резервуар пресной воды, населенный уникальной эндемичной фауной. Развитие научно-образовательной и просветительской деятельности на берегах озера будет способствовать сохранению его уникальной экосистемы.

В этом направлении цели научно-образовательной организации и энергетической компании близки. Так, En+ Group уже несколько лет занимается проведением экспедиции экологического мониторинга совместно с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции РАН. Кроме того, компания работает над проектом оценки экологических и социальных проблем Байкальской природной территории совместно с WWF. Создание Международного центра водных ресурсов станет стимулом для дальнейшей реализации научного потенциала всего региона. Центр может также стать площадкой для международного диалога по тематикам глобальной климатической повестки, вопросам сохранения пресноводных экосистем и качества питьевой воды.

В настоящее время в Иркутском государственном университете на базе НИИ биологии ИГУ реализует рекордный проект долгосрочного экологического мониторинга Байкала: уже более 75 лет каждые 2 недели станция мониторинга «Точка №1» в районе поселка Большие Коты собирает сведения об основных характеристиках байкальской воды.

Константин Григоричев, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ:

«Центр водных ресурсов в Байкальске может стать вторым опорным пунктом для расширения мониторинга состояния озера Байкал. Ключевая точка нашей мониторинговой программы расположена в районе Байкальской биологической станции ИГУ в поселке Большие Коты. В этом месте нет значительной антропогенной нагрузки, гостиничного строительства, нет даже дороги, поэтому воздействие на озеро невелико. Мы можем использовать данный район как референтную точку для сравнения с ситуацией в Байкальске. Такой подход не только расширит возможности мониторинга, но и создаст инструмент непрерывного научного контроля за состоянием экосистемы в районе Байкальска в связи с рекультивацией площадки БЦБК и дальнейшего развития города как крупного рекреационного центра».

Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group:

«Совместный подход бизнеса и академического сообщества к решению задач развития Байкальска означает наилучшие перспективы для проекта и для людей, живущих рядом с Байкалом, поскольку на раннем этапе еще на стадии рекультивации БЦБК будут привлечены ученые, а значит обеспечен и взвешенный подход, гарантирующий как развитие науки, системы образования в регионе так и улучшение экономического состояния прибайкальского города».

Компания En+ Group в Иркутской области имеет масштабный опыт в реализации социальных проектов. Напомним, в 2020 году по инициативе основателя компании и общественного деятеля Олега Дерипаски в рекордные сроки были построены, оборудованы и запущены в эксплуатацию 4 медицинских центра для лечения пневмонии. В рамках реализации инфраструктурных проектов компания построила лыжную базу в Тулуне, детскую площадку в Усть-Илимске, разрабатывает и реализует другие значимые для городов проекты. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. С 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. С 2020 года программа стартует в обновленном формате и включает экологическую акцию «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.

Об En+ Group:

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в РУСАЛе, крупнейшего в мире производителя алюминия за пределами Китая по объемам за 2019 год). Выручка En+ Group за 2019 год составила 11,8 млрд долларов США.