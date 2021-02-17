РУСАЛ поддержал проведение массовой гонки «Братская лыжня»

В Братске состоялась самое ожидаемое событие зимнего спортивного сезона – «Братская лыжня». Массовый забег организован городской администрацией при поддержке градообразующих предприятий. Несмотря на морозную погоду, на старт вышли более тысячи лыжников. Самому старшему из них 64 года, самому юному 2,5.

Гонка стала первым общегородским мероприятием после частичного снятия пандемийных ограничений.

– Братчане соскучились по массовым мероприятиям. Это видно по числу присутствующих сегодня людей, которые приобщаются к занятиям физической культурой и спортом. Заявки на участие мы принимали в течение февраля, большое желание проявили трудовые коллективы, учащиеся школ и студенты, – прокомментировал начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска Алексей Минченко.

Гонки проходили на льду Курчатовского залива, в районе популярной базы отдыха «Простоквашино». Площадку подготовили с помощью ратрака, приобретённого для города компанией РУСАЛ. Металлурги предоставили и призы для победителей - сувениры и сертификаты в спортивный магазин.

Отметим, что РУСАЛ ежегодно вносит весомый вклад в восстановление и модернизацию городских спортивных объектов, выделяя на эти цели миллионы рублей; поддерживает городские соревнования разного уровня, а также устраивает свои. Например, проект «На лыжи!», проводящийся по инициативе промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска, позволяет горожанам провести выходные с пользой для здоровья. На базе отдыха «Простоквашино», развитие которой финансируют алюминиевый завод, созданы все условия для семейного отдыха: каток, лыжня, тюбинг, всегда работает прокат.

– Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать мероприятия, связанные с развитием и популяризацией именно сибирских видов спорта, таких как лыжи, коньки. Я очень рад, что несмотря на такую холодную сибирскую погоду, такое большое количество людей сегодня находится на Братском море, где проходит это замечательное мероприятие - массовая гонка «Братская лыжня», – рассказал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

На старт «Братской лыжни» вышли 1 104 человека. На выбор было предоставлено четыре трассы протяжённостью от 1 до 5 километров. Победителей определяли в десяти номинациях.

– В «Братской лыжне» я участвую четвертый раз и всегда была в призерах. Впечатления хорошие, несмотря на погоду у меня получилось занять первое место. Сибиряки – народ закаленный. И самые сильные люди собрались сегодня здесь на этой лыжной трассе, – поделилась победитель в возрастной категории 30-44 лет Светлана Митюкова.

– Самое главное, когда меня поддерживают родные и друзья. Лыжами я увлекаюсь сколько себя помню и не первый раз участвую в подобных соревнованиях. Поэтому всегда жду лыжные гонки с нетерпением, - рассказал участник, занявший второе место в возрастной категории 60-64 года, Александр Русских.

Для гостей и участников лыжни были организованы теплая палатка, горячая каша и чай. Все участники получили памятные подарки, а победители – кубки грамоты и ценные подарки от компании РУСАЛ.