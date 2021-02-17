Прямая линия с губернатором Иркутской области состоится 18 февраля

На вопросы жителей глава региона ответит в эфире телеканала «АИСТ». Начало трансляции в 19.00. В сети интернет трансляцию можно будет увидеть на канале YouTube.

Напомним, вопросы от жителей принимались через специальный портал кобзевлиния2021.рф с 25 января по 5 февраля. Было зарегистрировано 784 обращения. Во время прямого эфира в студии будут принимать звонки по номеру 8-800-302-15-50.

Среди тем, которые волнуют людей, оказание медицинской помощи, обеспечение льготными лекарственными препаратами, расселение аварийного жилья, экологические проблемы территорий, организация школьного питания, строительство социальных объектов и дорог, меры социальной поддержки населения.

Ответы на вопросы, которые не будут озвучены во время прямого эфира, будут направлены заявителям в письменном (электронном) виде.