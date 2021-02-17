Новости

Прямая линия с губернатором Иркутской области состоится 18 февраля

На вопросы жителей глава региона ответит в эфире телеканала «АИСТ». Начало трансляции в 19.00. В сети интернет трансляцию можно будет увидеть на канале YouTube.  

Напомним, вопросы от жителей принимались через специальный портал кобзевлиния2021.рф с 25 января по 5 февраля. Было зарегистрировано 784 обращения. Во время прямого эфира в студии будут принимать звонки по номеру 8-800-302-15-50.

Среди тем, которые волнуют людей, оказание медицинской помощи, обеспечение льготными лекарственными препаратами, расселение аварийного жилья, экологические проблемы территорий, организация школьного питания, строительство социальных объектов и дорог, меры социальной поддержки населения.

Ответы на вопросы, которые не будут озвучены во время прямого эфира, будут направлены заявителям в письменном (электронном) виде.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании