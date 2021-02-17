Пять спортивных объектов откроют в Иркутской области в этом году

Их построили в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Очень высокая степень готовности у плавательного бассейна в Усть-Куте, физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Усть-Уда, спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское. Также в декабре прошлого года введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Урик Иркутского района и в посёлке Большой Луг Шелеховского района. Сейчас администрации муниципальных образований решают организационные вопросы, формируют тренерский состав для работы в новых учреждениях спорта.

На строительство этих объектов в 2020 году в рамках национального проекта «Демография» было направлено 371,4 млн рублей, из них 311,7 млн рублей из областного бюджета, 59,7 млн рублей – из федерального. В этом году объём финансирования составляет 187 млн рублей, из них 7,3 млн рублей из областного бюджета, 175,3 млн рублей – из федерального бюджета. На эти средства идёт строительство трёх объектов.

Это спортивно-оздоровительный комплекс в посёлке Плишкино Иркутского района. Его планируют возвести в этом году. В 2022 году закончат работы в физкультурно-оздоровительном комплексе в деревне Карлук Иркутского района и крытом тренировочном катке с искусственным льдом в микрорайоне Университетский Иркутска.