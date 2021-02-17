Единый центр пожаротушения будет создан в Иркутской области

С 1 октября текущего года планируется реорганизация учреждений, подведомственных министерству лесного комплекса Иркутской области. Об этом было заявлено сегодня на расширенном заседаним коллегии министерства лесного комплекса региона.

По поручению главы региона будет создан единый государственный центр пожаротушения. Он объединит наземную и авиационную группировки, дежурную службу по тушению лесных пожаров.

В области приступили к подготовке к пожароопасному сезону. Прошлогодний, не смотря на сложные погодные условия, отмечен как самый эффективно пройденный за последние шесть лет. По сравнению с 2019 годом количество лесных пожаров сократилось на 13%, их площади – на 83%. В текущем году определены проблемные с точки зрения пожарной опасности районы, все необходимые для подготовки денежные средства доведены до учреждений. К 1 апреля вся техника будет готова к началу пожароопасного сезона.